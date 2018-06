Jojo Todynho comemora adesão de celebridades ao meme de ‘Que Tiro Foi Esse?’

A cantora Jojo Todynho está amando a adesão de celebridades ao meme que emprega seu hit, Que Tiro Foi Esse?. “Os filhos do Luciano Huck, o pessoal da casa do Bruno Gagliasso, da Giovanna Ewbank. Como é mesmo o nome daquele moço que participa do Mister Brau? Lázaro Ramos!”, enumerou à coluna.

Todos eles fizeram vídeos em que se estatelam no chão ao som do “tiro” em questão. Ao explicar como tudo começou, Jojo agradece o criador da nova mania no youtube, o pernambucano Lucas Albert. “Obrigada, Lucas! Ele começou com essa brincadeira, e explodiu aí!”, explicou. O vídeo de Lucas caindo no chão têm 508 mil visualizações e 85 mil curtidas no Instagram.

Mas a funkeira – ela própria, também uma youtuber – já contava com uma certa fama nas redes sociais, o que levou a um convite para aparecer em um clipe da Anitta.

“Depois que a Anitta me chamou para fazer parte do clipe dela, eu ganhei mais seguidores”, disse, explicando sua ascensão.

Durante sua performance, Jojo revela seu lado de animadora de festas. Foi a grande atração de… uma aula de dança – evento promovido pela marca Lavitan, na academia Les Cinq Gym, e acompanhado pela coluna.

A noite contou até com trenzinho – em que Gretchen era a segunda da fila, depois da funkeira carioca – e com todos os presentes se arremessando ao chão diante dos “tiros” gesticulados por Jojo. Ao final, ela distribuiu brindes pessoalmente a todos, em meio a selfies e vídeos com os fãs.

À coluna, explicou o significado original dos tais tiros: uma gíria gay. “É (como quando você fala) ‘bicha, você está bafônica, ta linda! Que tiro foi esse?’, entendeu? É um tiro de alegria, de amor, de arraso, de estar deslumbrante!”

Ela rebateu críticas de quem levou ao pé da letra, acusando-a de incitar a violência. “Pessoas leigas querem polemizar sem ao menos procurar saber qual o intuito da música. É de alegria. Eu vim da comunidade, jamais faria algo incitando a violência.” /PAULA REVERBEL