Joice Hasselmann pode assumir Secretaria de Governo

JOICE HASSELMANN. FOTO ESTADÃO

Detectada forte pressão para que Joice Hasselmann seja convocada para trabalhar com Bolsonaro. Atual líder do governo no Congresso, a deputada do PSL tem grandes chances de assumir a Secretaria de Governo, no lugar de Carlos Alberto Santos Cruz. O general, nesse cenário, iria para a Secretaria-Geral da Presidência, sucedendo seu colega — também general — Floriano Peixoto.

Sub de Gustavo Bebianno, Peixoto havia assumido a cadeira, interinamente, depois da queda do advogado.

Aliada de Onix

no Planalto

Hasselmann faria sombra a Onyx Lorenzoni? Não, ela é aliada de primeira hora do único ministro não militar que despacha no Planalto.

E, nas brigas internas do PSL, Joice tem sempre defendido Onyx e vice-versa.

