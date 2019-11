Joice fala sobre fake news no Congresso dia 12

JOICE HASSELMANN. FOTO ESTADÃO

Será no dia 12 o depoimento de Joice Hasselmann à CPI Mista da Fake News, segundo adiantou à coluna a relatora da comissão, deputada Lídice da Mata. A senadora do PSL vai falar como convidada e há muita expectativa quanto à documentação que ela prometeu.

No mesmo dia, a líder da Minoria na Câmara, Jandira Feghali, comanda comitiva que visitará Rosa Weber, presidente do TSE. Na agenda, a atuação do tribunal nas eleições de 2020.

Fake News 2

Por conta do prazo, as eventuais decisões da CPMI só terão validade nas eleições de 2022. Para Weber – que já foi convidada para depor na comissão – “não há milagre para combater fake news”. E quem tiver uma solução, “que apresente”.

“Queremos dizer à ministra que antes que o TSE faça alguma regulamentação para o próximo pleito, os políticos possam ser ouvidos”, adiantou Lídice, que é vice-líder da Minoria.

Passo adiante

O Bandeirantes manda na quarta ou quinta-feira para a Assembleia o texto da Reforma da Previdência dos servidores estaduais.

O Palácio, ao que se apurou, ainda está decidindo se fará um ato para marcar o envio do PL, cuja elaboração tem as digitais do vice Rodrigo Garcia e de Henrique Meirelles.

Haja luz

Já está dando ruído uma consulta pública anunciada pela Aneel que receberá, durante um mês, sugestões sobre os subsídios pagos por consumidores que geram a própria energia elétrica, com painéis solares.

Prevalece, na Comissão de Minas e Energia, a ideia de que é injusto reduzir os subsídios de cidadãos que investem seus recursos e geram sua própria energia.

Quem vem

Além de figuras como Yuval Harari e Fareed Zacariah, o evento da HSM 2019 recebe, em SP, a presidente global da Egon Zehnder, Jill Adler.

Primeira mulher a ocupar esse posto na EZ, tida como a maior empresa de consultoria de executivos do mundo, Adler falará no dia 5.

Além de antenada em assuntos de liderança feminina, ela se especializou também no uso de inteligência artificial para entender ambientes e organizações.

Concerto

Depois da estreia em Pernambuco, Alceu Valença apresenta em São Paulo o concerto Valencianas II – na área externa do Auditório Ibirapuera. Em dezembro, o show estará em Belo Horizonte e segue dali para duas apresentações em Portugal.

Natureza

O americano Donal Boyd abre hoje mostra de sua expedição fotográfica com animais do Pantanal. Na Gabriel Wickbold Gallery, com 50% da renda para instituições de proteção às onças e outros felinos da região.

Passarela

Lilian Pacce será a apresentadora do 16.º Concurso Faap Moda, no dia 5. Na competição, seis alunos finalistas da faculdade terão suas coleções julgadas por juradas como Gloria Coelho, Lilly Sarti, Ana Claudia Michels e Carol Ribeiro.