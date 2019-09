Joias com história

Quando a arquiteta Lorena Rabelo se mudou de Belém para São Paulo, aos 22 anos, jamais imaginou que daria uma guinada radical em sua carreira e se transformaria em uma designer de joias. Hoje, com 33 anos, a paraense fundou a butique de joias Lure. “Crio principalmente para mulheres executivas, independentes, que escolhem e pagam por suas próprias joias”, conta. “Penso em cada detalhe da peça junto com a cliente, estudo a história por trás daquela peça e crio um design totalmente único, para valorizar as pedras preciosas e também a pessoa que irá usá-la.”