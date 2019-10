Joia tropical

De um lado, a chef caiçara Renata Vanzetto. Do outro, a designer carioca Julia Gastin. Em comum, a paixão pelo Brasil. Julia é conhecida por reviver a história do país em suas peças artesanais. Renata, que cresceu na Ilha Bela, é famosa por sua cozinha que evoca elementos brasileiros. Do encontro e sinergia das duas, surgiu a ideia de uma coleção de joias inspirada nas frutas brasileiras, batizada de Banquete #2. “Trouxemos a gastronomia para o artesanato, e vice-versa”, disse a chef. “Depois de uma pesquisa sobre algumas das principais frutas do Brasil, criamos brincos com argolas de pitanga, guias de canutilhos coloridos com pingente de abacaxi e colares com pendentes cacau e caju”, complementa a designer. As peças serão lançadas quarta-feira, durante almoço para convidados em um dos restaurantes de Renata, o Ema.