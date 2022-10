Joel Jota, ex-atleta da seleção brasileira de natação, grava podcast sobre Consciência Negra

O ex-atleta da seleção brasileira de natação, Joel Jota, grava na terça-feira dois episódios de podcast voltados exclusivamente para o debate de temas sobre a Consciência Negra. A gravação acontece no Teatro Bradesco.

Joel Jota será o mediador dos bate-papos. Entre os convidados estão nomes como Sandra de Sá, do seu filho Jorge de Sá, do humorista e cantor Eddy Jr, Leci Brandão, do apresentador Manoel Soares, o ator Babu Santana, e a ex-BBB Natália Deodato.

BLOCO DE NOTAS

O JAPÃO É AQUI. Neste domingo, SP será o palco do Izakaya Matsuri, festival que celebra a cultura dos izakayas – os tradicionais botecos japoneses. O evento acontece na sede do Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social), no bairro da Liberdade, e reúne 14 izakayas da cidade em torno de comida, saquê, cerveja e karaokê. A festa é parte da programação da 1ª Semana da Gastronomia Japonesa, evento promovido pela Associação Brasileira de Gastronomia Japonesa (ABGJ).

A CHINA TAMBÉM. Hoje, às 11h, na Sala de Espetáculos do Teatro Municipal, acontece o Concerto China-Brasil: 210 Anos de Imigração. A apresentação será comandada pela Orquestra Experimental de Repertório, com regência do maestro Jamil Maluf – com o solista Oscar Ping e a Banda Ya Wenn.

MODA. A estilista Lenny Niemeyer apresentou sua cruise collection 23. Desta vez, a grife aposta em peças feitas para os dias de verão, com uma cartela de cores vivas. “Essa coleção é um mergulho no balneário sofisticado. Trouxemos peças com estilo marcante, moderno e com visual contemporâneo”, diz Lenny Niemeyer. O editorial da marca foi clicado pelo fotógrafo Pedro Loreto. Lenny iniciou sua carreira em 1979, produzindo biquínis para marcas como Fiorucci.