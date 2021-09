Pereira Leite afirma que desmatamento em agosto foi 30% menor que no mesmo período de 2020

Em audiência pública essa semana, na comissão de meio ambiente do Senado, o ministro Joaquim Pereira Leite declarou que o desmatamento em agosto teve redução de 30% em relação ao mesmo mês do ano passado. E que a ideia é antecipar a meta de zerar o desmatamento antes de 2030.

Leia Também Malafaia, Orleans e Bragança e Zambelli devem discursar no protesto a favor de Bolsonaro

O Deter do INPE, serviço de alerta de desmatamento e degradação florestal na Amazônia, deve divulgar número consolidado – que pode chegar a 35% – amanhã.

Pereira Leite contou também que o governo está ampliando o orçamento em R$ 270 milhões. E que estão sendo contratados mais 700 homens para a Força Nacional.

Sem machismo

Operadoras de saúde declararam ao Procon-SP: não exigem autorização do marido para cobrir procedimento de inserção de DIU em mulheres casadas.

As empresas foram notificadas pelo órgão de defesa do consumidor a prestar esclarecimentos depois de denúncias de que o aval do cônjuge estava sendo exigido nas centrais de atendimento dos planos.

Marcha

O que era uma tendência, se confirmou. O diretório municipal do PSDB se comprometeu a apoiar Doria nas prévias para candidato à presidência da República. A deliberação foi unânime, segundo o presidente Fernando Alfredo. Já Marco Vinholi, do diretório estadual, conversa com a bancada de deputados para fechar mais apoios.

Força

A Associação Cristã dos Artistas foi autorizada a captar cerca de R$ 1,3 milhão via Lei Rouanet. A verba se destina a dois projetos: um espetáculo infantil e um centro de formação empreendedora no setor de arte e cultura. O Secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciúncula, já chegou a fazer uma live para dar dicas de como artistas do “segmento cristão” podem aprender a usar a Rouanet.

A base

A lateral Tamires, da Seleção Brasileira e do Corinthians, foi escolhida para ser a primeira atleta embaixadora da CBF Academy, braço educacional da CBF. Aos 33 anos, a jogadora será porta-voz da educação dentro do futebol feminino.