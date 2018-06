PSB prepara ‘entrada’ de Joaquim Barbosa na legenda

O PSB está montando, no curto prazo, encontro de Joaquim Barbosa com suas lideranças e a apresentação de seu possível presidenciável à militância. O passo seguinte é discutir com ele o Projeto Brasil, aprovado pelo partido no fim do ano passado.

A “discussão programática” entre ex-ministro e partido vai até meados de julho, quando o PSB faz sua convenção. Os mais otimistas esperam que, até lá, já tenham sido negociadas as alianças da campanha presidencial.

‘Fator Marina’

Resta saber se o “fator Marina” pode influir nesse calendário – consta que os dois andam… conversando.