Joaquim Barbosa terá campo embolado no PSB se quiser sair para o Senado

Apesar do nome de Joaquim Barbosa ter voltado a circular no PSB para ser candidato ao Senado em 2022, Carlos Siqueira, presidente nacional da legenda, não recebeu nenhum sinal do ministro aposentado do STF sobre disposição para entrar no páreo.

À espera

No Rio de Janeiro, a estratégia do PSB é lançar o deputado Alessandro Molon ao Senado. Os que resistem apontam dificuldade para fazer coligação já que a chapa seria com Marcelo Freixo, do mesmo partido, para o governo fluminense – ou seja das três candidaturas majoritárias duas ficariam com o PSB.

Revoada

Em tempos de prévias, o périplo de Eduardo Leite na Espanha está dando o que falar entre “doristas”. Ele viaja hoje em missão governamental para Madrid, Barcelona e Toulouse na França. Volta em oito dias.

Dia do fico

Tadeu Schmidt será o novo apresentador da próxima edição do BBB, da Globo. Em breve, como adiantou ontem o blog da coluna, será anunciado que ele sucederá Tiago Leifert.

Pressão

Conselheiros da PGE vão enviar ofício inédito a João Doria pedindo a nomeação de nova leva de procuradores do Estado já aprovados em concurso público.

Os responsáveis por assessorar juridicamente o governo de São Paulo batem bumbo sobre o déficit nos quadros da carreira: são …439 cargos vagos, desfalque de 36% .

De bairro…

Acontece hoje a benção de animais de estimação no Morumbi, promovida pelo colégio Franciscano Pio XII. E segunda-feira é o dia do padroeiro dos animais e da ecologia, São Francisco de Assis.

A liturgia será conduzida pelo o frei Florival, no desembarque do colégio, na forma drive-thru, apenas para as famílias ligadas ao colégio.

… em bairro

José Gregori, ex-ministro da Justiça e presidente do Conselho da Amigos da Arte, recebe hoje moradores do Bixiga. Para a gravação do show da velha guarda musical da escola de samba Vai-Vai.

O encontro comemora o aniversário do bairro e os 41 anos de um de seus ícones, o teatro Sérgio Cardoso. Tudo dentro dos protocolos contra covid.