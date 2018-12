João trabalhador chama o Meirelles

Conforme antecipado por esta coluna no Broadcast na sexta-feira, Henrique Meirelles será secretário de Fazenda de João Doria.

Para tanto, rejeitou convite de um grande banco estrangeiro interessado em voltar a operar no Brasil.

Banco agora quer Ilan

Na mira desse banco agora, segundo apurado, está Ilan Goldfajn, do BC. Se a ideia avançar, é fato que terão que esperar acabar a quarentena do atual presidente do BC. Não antes do meio do ano.

