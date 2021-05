O projeto Classix Remix, de João Lee – filho do meio de Rita Lee e Roberto de Carvalho – terá o segundo volume lançado, hoje, via Universal Music. O álbum traz releituras de grandes sucessos da dupla. “Destaque para o hino pop, Lança Perfume, que vem repaginado por Vintage Culture e Bruno Be”, conta o DJ e produtor. “Montei o segundo álbum mais parecido com um set que tocaria numa pista de dança.”