João Lara Mesquita toma posse na Academia Paulista de Letras

O músico, jornalista e fotógrafo João Lara Mesquita toma posse hoje na Academia Paulista de Letras. Ele vai ocupar a cadeira de número 17 – que foi do jornalista e crítico musical Zuza Homem de Mello, morto aos 87 anos em outubro de 2020. Mesquita também foi diretor das rádios Eldorado AM e FM e do estúdio Eldorado, entre 1982 e 2003. No entanto, sempre esteve ligado às causas ambientais e trilhou boa parte de sua carreira voltado a defender essas pautas.