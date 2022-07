João Lara Mesquita toma posse na Academia Paulista de Letras

O músico, jornalista, fotógrafo e ativista ambiental João Lara Mesquita tomou posse na quinta-feira, 30, na Academia Paulista de Letras. Ele agora ocupa a cadeira de número 17 – que foi do jornalista e crítico musical Zuza Homem de Mello, morto aos 87 anos em outubro de 2020.

Mesquita foi saudado pelo secretário geral da Academia Paulista de Letras, Antonio Penteado Mendonça (advogado, jornalista, cronista e articulista do jornal O Estado de S.Paulo). Além de Mendonça, a mesa que conduziu a posse do novo integrante da Academia foi formada por Gabriel Chalita (escritor e ex-secretário de Educação do Estado de São Paulo) e por José Renato Nalini (presidente da Academia Paulista de Letras).

Estiveram presentes ao evento, familiares de João Lara Mesquita e acadêmicos como Júlio Medaglia, Marcio Scavone, Rubens Barbosa, Maurício de Sousa, Raul Cutait, Maria Adelaide Amaral e Dom Fernando Antônio Figueiredo.

Em seu discurso de posse, Mesquita ressaltou que na Academia pode influenciar formadores de opinião a “voltarem a olhar para o mar com o mesmo empenho que olham para a Amazônia, Pantanal ou o Cerrado”.

Mesquita também foi diretor das rádios Eldorado AM e FM e do estúdio Eldorado, entre 1982 e 2003. No entanto, sempre esteve ligado às causas ambientais e trilhou boa parte de sua carreira voltado a defender essas pautas.