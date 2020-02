João e Bia Doria vão ver a segunda noite do carnaval no Anhembi

JOÃO E BIA DORIA, NO ANHEMBI. FOTO: DENISE ANDRADE

O governador João Doria e sua mulher, a artista plástica Bia Doria, apareceram juntos e foram fotografados se beijando, no camarote VIP da Prefeitura no Anhembi, onde foram ver o segundo dia do desfile das escolas de samba paulistanas, neste sábado, 22.

A presença de Doria no sambódromo — onde o prefeito Bruno Covas não está, visto que os médicos o proibiram de participar de aglomerações — é a primeira de uma agenda carnavalesca movimentada do governador. Como informou a coluna, anteontem, ele pretende também estar presente no sambódromo do Rio, como convidado do governador Wilson Witzel, e depois em Salvador, ao lado de Antonio Carlos Magalhães Neto.