Com luvas biônicas, João Carlos Martins mescla o rock e o clássico em concerto no sábado

Das milhares de apresentações da carreira de João Carlos Martins – são cerca de 5 mil – só duas tiveram uma “pitada” de rock. A primeira, em 1970, ao lado do grupo Emerson, Lake & Palmer, com a Los Angeles Filarmônica. Depois, com o músico Edu Falaschi, há três anos. Agora, o pianista se prepara para a terceira, no concerto Beethoven é Rock and Roll, ao lado da Bachiana Filarmônica Sesi-SP, no Tokio Marine Hall. “Eu, volta e meia, escuto rock”, conta.

Ele se apresenta com as famosas luvas biônicas que lhe devolveram os movimentos dos dedos comprometidos pela distonia focal, uma pancada em uma partida de futebol, em 1965, e um assalto. Leia abaixo a entrevista com o pianista e maestro.

O senhor já está adaptado às luvas biônicas?



Quantas noites eu vou dormir e pergunto a mim mesmo, ‘será que eu já estou adaptado às luvas biônicas?’ E certamente a segunda pergunta seria ‘e as luvas biônicas, estão adaptadas a mim?’ O importante é que, pelo menos, com as luvas, eu consegui encostar os 10 dedos no teclado depois de 22 anos.

O vídeo publicado com as luvas emocionou muita gente

Sim. A Viola Davis, a Michele Pfeiffer e a Charlize Theron compartilharam e eu tive 33 milhões de visualizações do vídeo com as luvas biônicas. É uma solução paliativa, mas que é mais um degrau até que a ciência chegue ao resultado final.

Como está a expectativa para o show no Carnegie Hall em novembro?

A minha estreia oficial foi no Carnegie Hall quando eu tinha 21 anos, em 1962. E quem patrocinou foi a Eleanor Roosevelt. Foi uma emoção incrível, uma noite muito feliz. Depois toquei várias vezes nos Estados Unidos e muitas em Nova York, lá e no Lincoln Center. A expectativa é grande porque eu vou celebrar os 60 anos da minha estreia naquele palco. O concerto será dedicado à distonia focal, doença rara que me acompanhou a vida inteira. Estou treinando três horas por dia para dar o mesmo bis, de três minutos e meio, que eu dei em 1962. Haja coração.

O senhor é conhecido pelas interpretações de Bach. Em sua opinião, quais são as melhores características do compositor? O que lhe atraiu na obra de Bach?

Uma das principais e melhores características dele é a arte da improvisação. O rei da improvisação chama-se Johann Sebastian Bach. Você vê que isso perdura na improvisação de grandes pianistas jazzistas como o Dave Brubeck, especialmente numa obra que ele fez dedicada ao Bach. Comecei a estudar piano perto dos oito anos de idade e seis meses depois eu ganhei um concurso da Sociedade Bach em São Paulo. Desde então fiquei fascinado pela obra dele. O que me atraiu foi, no fundo, a síntese de tudo o que aconteceu na música antes de Bach e a profecia de tudo que veio a acontecer na música depois dele. Me senti profundamente orgulhoso quando fui convidado para fazer o primeiro concerto do Memorial do Glenn Gould, que eu considero o maior intérprete de Bach na história.