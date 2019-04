João Carlos Martins, Fernando Meirelles e Sebastião Salgado se uniram em nome de um novo projeto. O trio, que ainda não revelou sobre o que será a criação, participa de um bate-papo no Mit Point, no JK Iguatemi, na quinta. “Estar junto com esses dois artistas geniais para discutir arte é incrível, sair nesta foto com eles sem dúvida valorizou meu passe”, diz Fernando.