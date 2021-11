João Carlos Martins e Maria Bethânia farão show de estreia do novo Qualistage, no Rio

Bernardo Amaral e João Carlos Martins. Foto: arquivo pessoalBernardo Amaral, diretor geral do Qualistage – novo nome da casa de shows carioca Metropolitan, que conta com mais dois sócio, Alexandre Accioly e Doddy Sirena – conversa com João Carlos Martins, a respeito do show “De Beethoven a Bethânia”, que o maestro apresentará junto com a cantora, na reabertura da casa de espetáculos – marcada para dia 15 de janeiro de 2022.