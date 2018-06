João Campos se encontra com Barroso e preocupa criminalistas

Criminalistas ficaram preocupados ao saber que o João Campos, relator do novo Código de Processo Civil, se reuniu com Luís Roberto Barroso, do STF, segundo fontes ouvidas pela coluna.

O ministro ficou, em abril, de mandar pesquisa sobre o baixo índice de reversão de sentenças condenatórias em recursos ao STJ e STF.

Leia mais notas da coluna:

