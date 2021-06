Joalheiro começa a produzir esculturas em mármore na pandemia

Guto Neves flerta com o mármore desde o começo dos anos 2000. Na pandemia, essa paixão voltou a tona e o joalheiro começou a criar esculturas bidimensionais com o material. “Comecei a observar as minhas paisagens internas, e consegui equacionar o todo: vislumbrei criar algo relevante nas artes visuais, com autonomia, densidade e gravidade”, explica Neves, que batizou sua primeira coleção de Obra Mármore.