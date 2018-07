Joalheira transforma joias antigas em atuais

Priscila Wolff Féres é uma designer de joias que se destaca por trazer um olhar contemporâneo para joias antigas, transformando-as em novas. “Trabalho a quatro mãos com a cliente, que me traz joias herdadas de suas mães e avós. As peças sempre vêm com uma carga emocional junto, o que torna a nova joia ainda mais especial”, explica Priscila, que é psicóloga de formação, com pós em arteterapia e apaixonada por trabalho manual. “Valorizo o conhecimento técnico”, diz ela, que estudou na joalheria da Van Cleef & Arpels, em Paris, entre outros cursos. Em junho Priscila inaugurou seu primeiro ateliê em São Paulo, nos Jardins – e com a nova fase também começou a desenvolver coleções autorais. Adepta do movimento art déco, traz formas arquitetônicas e usa pedras lapidadas na Índia em suas coleções.