Joalheira conta em livro a historia das joias no País

ELIANE SOARES. FOTO: IARA MORSELLI / ESTADAO

Apaixonada por joias, mais precisamente pelas brasileiras, a curadora Eliane Soares se debruçou e resolveu analisar a história da joalheria no País. A pesquisa está no livro Joias do Brasil – que ela lança dia 21, na Livraria da Vila dos Jardins. A obra está focada na diversidade de estilos, materiais, conceitos e possibilidades da joalheria contemporânea. “Meu olhar está voltado para a originalidade na concepção de obras e a criatividade na escolha dos materiais para sua execução”, explica a curadora, acrescentando: “Caminhar lado a lado do artista, ajudando-o a dar visibilidade às suas criações no meio comercial e artístico é meu maior propósito como curadora”.