Janja, mulher de Lula, é vista no Shopping Iguatemi

Nesta quarta-feira, Rosângela Silva, conhecida como Janja, mulher do ex-presidente Lula, foi vista no Shopping Iguatemi, na região da Faria Lima, no horário do almoço. Ela estava carregando sacolas da loja Tânia Bulhões (que vende artigos para casa e perfumaria).

A socióloga mudou-se recentemente para uma casa em um bairro nobre da zona oeste da cidade com o ex-presidente. De acordo com a assessoria de Janja, a mulher de Lula esteve sim no local, mas para ir ao oftalmologista.

No início de mês, Lula e Janja testaram positivo para covid. Lula ficou assintomático e Janja teria tido sintomas leves da doença. Os dois se casaram em São Paulo no dia 18 de maio. Uma lista restrita de amigos do casal esteve presente na cerimônia.