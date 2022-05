Janaína Rueda volta a receber convidados no bar dentro do seu apartamento

A temporada dos reencontros no apartamento da chef Janaína Rueda deve começar em breve. Com a situação pandêmica mais controlada, ela espera reabrir o exclusivo bar de casa para convidados ilustres. Na sala do apê da Avenida São Luís, no centro de SP, encontra-se um balcão com 2,5 metros de comprimento decorado com espelhos vindos de navio da Suíça. A chef tem mesmo motivos para comemorar.

O Bar da Dona Onça está na moda outra vez – aproveitando o sucesso da novela Pantanal e da personagem Juma Marruá (aquela que vira onça). Além disso, como embaixadora gastronômica do Itamaraty, ela embarca hoje para a Croácia.

Em tempo: o ator Tom Holland, sim, ele mesmo, o Homem- Aranha’, já bebeu por lá. E o Ai Weiwei, artista plástico e ativista chinês, também.