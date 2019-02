Janaína Paschoal, que disputa a presidência da Alesp, já fechou chapa

Janaína Paschoal, que disputará a presidência da Alesp com Cauê Macris, já fechou as oito vagas de sua chapa. As vice-presidências ficam com Tenente Nascimento, Letícia Aguiar, Valéria Bolsonaro e Danilo Balas. E as secretarias ficam com Major Mecca, Capitão Castelo Branco, Adalberto Freitas e Tenente Coimbra.

Todos do PSL.

