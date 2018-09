Jacqueline Shor transmite mensagens de diversidade com ‘família de chocolates’

Jacqueline Shor viu em uma “família de chocolates” a oportunidade de trabalhar a diversidade com foco nas crianças. “Juntando várias ideias, decidi transmitir mensagens. Afinal, quem não gosta de chocolate?”, pergunta a empresária peruana, “de coração brasileiro”, que acaba de estrear o desenho Os Chocolix, no canal Nickelodeon. E como é essa família? “É formada por chocolates de várias cores. Don Cacau é casado com dona Branca, os dois são pais de Chocomark – que nasceu com crispies no rosto – e Chocolyne. Também tem a inseparável mascote das crianças, a Docecookie, que é um mix de sabores”, explica Jackie. Ela continua envolvida no mundo das artes como marchande. E está, com este desenho, ampliando seus trabalhos sociais.