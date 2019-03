José Berenguer, do JP Morgan Brasil, lança hoje projeto já assinado pelo banco em outros seis países: o The Schools Challenge. Que foca na carreira de jovens em escolas públicas, acompanhando a agenda 2030 montada na ONU. Inicialmente, estão envolvidos 120 alunos, 100 voluntários do banco, o Instituto Ideias de Futuro e a Ageeo.