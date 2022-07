Izabel Lenza estreia novo show em São Paulo

Isabel Lenza retorna hoje ao palco do Bona para o show de seu segundo álbum Véspera. Bel começou sua carreira na música como compositora em 2013, com sete músicas compostas em parceria com Marcelo Jeneci e lançadas por ele, como Alento (parceria também com Arnaldo Antunes).

Artista transgênero brilha em ‘Carro Rei’

Jules é um artista transgênero não-binário alemão, radicado em São Paulo – onde participa de montagens do Teatro Oficina. Agora, Jules também pode ser visto atuando com o ator Matheus Nachtergale no filme Carro Rei (vencedor do Festival de Gramado), que acabou de estrear nos cinemas.

Bloco de notas

VOLUNTARIADO. Bradesco registra aumento de 70% no seu programa de voluntariado. O número de colaboradores voluntários saltou de 22 mil, em 2019, para 38 mil em 2021.

NOS EUA. Raphael Vicente, diretor da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, embarca para os EUA – onde se reúne com congressistas e instituições pioneiras em temas como igualdade e meio ambiente.

VINHOS. O grupo italiano Marchese Antinori traz para o País rótulos da recém adquirida vinícola Jermann – importadas pela Berkmann Wine Cellars.