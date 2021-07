Iza ocupa posto que era de Marina Ruy Barbosa

Responsável por hits como Dona de Mim, Ginga, Esse Brilho é Meu e Pesadão – esse último com participação de Marcelo Falcão, do grupo O Rappa – agora, Iza também é estrela de… linha de lingerie. A cantora carioca ocupa o posto que era de Marina Ruy Barbosa na Valisére. “Acho importante me aliar a uma marca que pensa na representatividade das mulheres. Sempre gostei das lingeries versáteis e sentia falta de marcas que se preocupassem com as nossas formas e com o nosso tom de pele. Lingerie é para todas e pode ser usada como mais uma ferramenta de estilo”.