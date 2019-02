Os novos sabores da pizza de cerveja

Nos anos que passou na Ambev, Ivo Herzog aprendeu tudo sobre cerveja. Agora, dedicado às pizzas já por 30 anos, era natural que um dia experimentasse fazê-las com a bebida no lugar da água. “Cevada e trigo são primos, não? Resolvi experimentar.” Daí nasceram as redondinhas que ele e o amigo Henrique Berlinck Vaz levam à mesa na Marias e Clarices, pizzaria que acabam de abrir na Vila Madalena.

O cliente pode escolher três tipos de cerveja: IPA, Stout e Weiss. “O resultado não é tão diferente. Mas há sutilezas na crocância, na cor, na leveza, no aroma. É muito leve e dá pra tomar vinho junto”, diz Herzog. A casa é, também, uma homenagem às mulheres – a começar por sua mãe, Clarice, e pela chef. E o lugar tem até uma galeria de arte “feminina”, exclusiva, onde homens não serão convidados a expor.

