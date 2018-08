Ivo Herzog solidário com José Gregori após Roda Viva

Ivo Herzog, filho de Vlado, expressou solidariedade, ontem, a José Gregori, depois de Jair Bolsonaro ter dito, no Roda Viva, que ele “não merecia essa atenção” de ser fuzilado pelo regime militar. “Este ser (…) é um factoide político. Logo será extinto pela razão e cairá no esquecimento”, disse nas redes o filho do jornalista morto por militares em 1975.

