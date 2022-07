Ivete Sangalo vai interpretar Tieta em quadro de seu novo programa

Ivete Sangalo vai brincar de atriz em um quadro de seu novo programa na Globo, o ‘Pipoca da Ivete’, que estreia no dia 24. A cantora interpretará cenas marcantes da novela ‘Tieta’ ao lado de Regina Casé e Paolla Oliveira. Enquanto Ivete faz o papel principal – que foi de Betty Faria – Paolla e Regina serão as Perpétuas, personagem interpretada por Joana Fomm na novela que foi ao ar em 1989. “Sou muito noveleira e tenho loucura para ser atriz.

No ‘Pipoca’ vamos fazer pílulas de interpretação da dramaturgia da Globo e aguardo convites para atuar (risos). Enquanto isso não acontece eu vou fazendo por aqui, embora não tenha o compromisso de ser uma dramaturgia”, diz Ivete. Na brincadeira, as convidadas precisam encontrar bolinhas no cenário enquanto fazem a cena.

BALCÃO DO GIBA

NATINGUI. Uma árvore centenária separa o recém-aberto restaurante Votre Brasserie do já consolidado Teus Restaurante Bar, na Vila Madalena. Os dois estabelecimentos são dos sócios Francisco Farah e Pedro Grando. Com as duas casas, o trecho da rua Natingui (na altura dos número 1520 e 1548) tornou-se um dos points mais quentes da região. A cozinha e a coquetelaria justificam o burburinho do lugar.

O QUE BEBER? A carta de coquetéis do Votre é assinada por Junior Maia. Minha dica é experimentar o Piratage – com brandy, Cointreau, Luxardo Marrasquino, abacaxi, limão siciliano e caramelo salgado.

CÔNEGO. Outra rua importante para a coquetelaria é a Cônego Eugênio Leite, em Pinheiros. Lá, ao lado do já clássico Boca de Ouro, abriu o Lupi – um bar com uma pegada mais italiana. A carta de drinques é do Gabriel Santana e do Alexandre Oliveira.

BLOCO DE NOTAS

FUSÃO. A Nano Art Market, marketplace que comercializa obras de arte, anuncia aquisição da Tropix, uma das maiores plataformas de NFTs do Brasil. “Passamos a contar com o maior hub de conteúdo de arte”, diz Thomaz Pacheco, CEO da Nano. “As pessoas vão se acostumar a comprar obras digitais via contrato de NFT”, avisou Fabio Szwarcwald, da Tropix.

POESIA. A Casa Guilherme de Almeida realiza mais uma edição do Guilherme de Almeida em Cena,一 evento que homenageia a obra do poeta em seu mês de nascimento e falecimento. De 21 a 24 de julho.

FUTEBOL. A distribuidora de combustível Ipiranga vai patrocinar o campeonato gaúcho de futebol feminino.

INCLUSÃO. A consultoria IOdiversidade lança em agosto o livro Inclusão nas Organizações – Como Ser Uma Empresa Antirracista. Escrito por Anna Karla Pereira, Celso Athayde, Juliana Leme Faleiros, Preto Zezé, Renato Meirelles e Silvio Almeida, em parceria com Priscila França e Rachel Rua Baptista