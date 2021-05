Itaú muda campanha publicitária com Maluhy Filho

Depois de mais de 20 anos, o Itaú Unibanco muda, a partir de hoje, a assinatura das suas campanhas publicitárias.

Sai o “Feito para Você” e entra o “Feito com Você”.

…‘semigo’, não.

Essa mudança vem na mesma semana em que Milton Maluhy Filho, novo presidente do Itaú Unibanco, escreveu carta distribuída aos 90 mil funcionários da instituição financeira.

Nela, o executivo destacou a importância da transformação cultural e digital em meio a uma conjuntura “altamente desafiadora” para o negócio bancário. “Precisamos ter uma real obsessão pelas demandas e necessidades dos clientes. Eles são a razão de ser do trabalho de todos nós”, enfatizou.

Esquentando

John Kerry promoveu, ontem, um literal downgrade da atual política externa do Brasil. A autoridade do governo Biden para assuntos ligados ao clima disse, em audiência no Senado americano, que no País “infelizmente o ‘regime Bolsonaro’ reverteu algumas proteções ambientais”.

No ver de Rubens Barbosa, ex-embaixador dos EUA em Washington, “em linguagem diplomática, isso é o mesmo a equiparar o Brasil a países como a Síria, a Coreia do Norte e a Venezuela”.

Esquentando 2

E mais: se o projeto que flexibiliza o licenciamento ambiental for aprovado, “a imagem do Brasil no exterior vai piorar ainda mais”, prevê Barbosa.

Belchior vive

Sandra Pêra está nos finalmentes para lançar em junho um álbum inteiro dedicado a clássicos de Belchior, que a atriz e cantora conheceu ainda nos tempos das Frenéticas. Com direito a convidados de peso como Ney Matogrosso e Zeca Baleiro.

O primeiro single do projeto, A Palo Seco, estará disponível a partir do dia 21 nas plataformas digitais.

Eterno

Cainã Gartner criou 41 réplicas das luvas utilizadas por Ayrton Senna – esculpidas à mão em madeira nativa, apreendida pela Polícia Militar Ambiental. O artista usou também ouro 23 quilates italiano nas peças.

Parte da renda das vendas irá para ao Instituto Ayrton Senna.