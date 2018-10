Itamaraty remapeia votação e manda ao exterior 680 urnas eletrônicas

URNAS ELETRÔNICAS PRONTAS PARA SEREM LEVADAS A SEÇÕES DO TSE

NO EXTERIOR. FOTO MRE

Uma parceria entre o Itamaraty e a Justiça eleitoral promoveu discretamente, nas últimas semanas, uma espécie de “reforma eleitoral”… fora do Brasil. Com base na atualização dos dados, as seções eleitorais instaladas no exterior foram remapeadas, para se fundir algumas com histórico de baixo comparecimento e com abertura de novas seções — no total, 33, em cidades onde há brasileiros e não há consulados.

Como resultado, existem agora no total 171 seções, para onde um pacote de 680 urnas eletrônicas já foram enviadas. Esse número, que é recorde, vai atender também a um número recorde de votantes — cerca de 500 mil, contra 350 mil na eleição presidencial anterior, em 2014.

