Itamaraty espera 60 mil brasileiros na Rússia

Faltando 15 dias para o começo da Copa, o Itamaraty faz as contas. Esperam que 60 mil brasileiros, entre turistas e torcedores, visitem a Rússia durante o mundial.

Para atender esses cidadãos, o ministério montou escritórios em todas as cidades nas quais a seleção brasileira vai jogar: Moscou, São Petersburgo, Sochi, Rostov, Samara e Kazan. Um desses escritórios, em uma iniciativa simbólica, é parceria do Brasil com a… Argentina.

Semana que vem, o Itamaraty lança o Guia Consular do Torcedor Brasileiro.

