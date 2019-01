Italiana em casa

Marco Renzetti queria sair um pouco da cozinha do Osteria del Pettirosso sem necessariamente parar de cozinhar. Foi assim que surgiu a ideia de oferecer um serviço de catering para festas en petit comité, de até 40 pessoas. Ao contrário do cardápio do restaurante, que segue regras mais rígidas – nos quais Marco elabora junto com os clientes o menu que será servido na comemoração, quase de tudo pode entrar.

“Só não digo comida vegana porque cozinha italiana sem leite e ovos fica difícil. Se o cliente quiser uma comida mais farta e familiar, posso até fazer polpettas”, explica. Outra novidade é a chegada de uma miniloja com massas frescas, molhos e pratos prontos dentro do próprio Pettirosso – que, em 12 anos de funcionamento, nunca teve delivery.