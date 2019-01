Battisti poderia tentar redução de pena na Itália

Assim que desembarcar na Itália, Cesare Battisti — preso neste sábado na Bolívia — pode, eventualmente, alegar que tem direito ao benefício dos “pentiti”, os arrependidos que tiveram penas reduzidas nos anos 70 a 90? “Essa regra realmente existiu”, lembra o jurista Walter Maierovitch, “mas se tal pedido acontecer, a Justiça terá de avaliar se ela ainda está em vigor e se tais tipos de benefício ainda seriam cabíveis”.

O princípio legal, criado para lidar com o terrorismo na Itália dos anos 70, simplesmente saiu de cena assim que os movimentos de esquerda radical foram controlados e a vida politica italiana se normalizou. A regra dos “pentiti” garantia que quem se declarasse arrependido e totalmente dissociado da sua ou de qualquer outra organização política ilegal, poderia ter tratamento especial — basicamente, redução da pena.

Maierovitch adverte, também, que ante a Justiça italiana Battisti está condenado à prisão perpétua. No entanto, o Brasil, ao autorizar sua extradição — que Lula suspendeu no seu último dia no Planalto, em dezembro de 2009 –, impôs, para entregá-lo às autoridades, uma pré-condição: que ele não recebesse por lá nenhuma punição além dos 30 anos, que é a sentença máxima no Brasil. Essa questão, ao que se sabe, não chegou a ser mencionada nos contatos entre autoridades brasileiras e italianas.

eia mais notas da coluna:

+ MP decide investigar se André Sturm violou princípios ao afastar o Odeon do Municipal

+ Advogados ‘terão de se manter vigilantes’, diz criminalista