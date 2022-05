Em operadora de turismo, Itália é um dos destinos mais buscados por brasileiros nas férias de julho

A imensa demanda por viagens nas férias de julho anima o setor de turismo. Um operador contou à coluna que tem tanta gente querendo ir para a Itália, e está tão difícil arranjar hotel, que ele ficou aliviado de conseguir convencer um cliente a trocar o roteiro italiano por um cruzeiro no Alasca.

ARTES PLÁSTICAS. O Museu Judaico de São Paulo comemora o recebimento de uma doação, a obra Yad #3, do artista plástico Arthur Lescher. A peça integra a coleção de trabalhos de artistas contemporâneos judeus que atuam no Brasil. Em tempo, Yad significa mão em hebraico.

EM LYON. O escritor e colunista do Caderno 2 Milton Hatoum viaja para a França na próxima semana. O autor vai participar do Festival Literário de Villa Gillet, em Lyon, de 17 a 20 de maio. A programação inclui o lançamento da tradução francesa do romance A Noite da Espera.

PRAINHA. A ex-BBB sensação Julliette, Thiaguinho e Lucy Alves vão cantar com Claudia Leitte na gravação do show Prainha da Claudinha, no dia 25 deste mês. Os convidados irão apresentar músicas inéditas feitas especialmente para a apresentação em clima praiano, com direito a pé na areia.

ZILVER. O designer de moda Pedro Lourenço, filho do casal Glória Coelho e Reinaldo Lourenço, que mora em Londres, inaugurou a Zilver, uma loja de roupas sustentáveis no descolado bairro do Soho. O nome da loja vem do holandês e quer dizer ‘prata’. A marca não segue o calendário de moda tradicional, optando por apresentar roupas sazonais.