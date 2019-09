Itaim ganha um novo teatro

As passagens pelo Municipal do Rio e de São Paulo e um longo período coordenando o teatro Guaíra, em Curitiba, fizeram com que Darson Ribeiro soubesse exatamente que tipo de estrutura que desejava em seu próprio teatro. E assim começou a planejar a obra do Teatro-D, no prédio do supermercado Extra no Itaim. “Eu pensei em um espaço que desse toda a infraestrutura para as companhias que se apresentem lá”, afirma.

Um palco de madeira de lei com 113 metros quadrados, espaço para 350 espectadores e um foyer amplo que abriga um café, uma biblioteca, uma área de exposições e um co-working fazem parte do pacote. “Também quis uma coxia grande, com capacidade para 100 pessoas, para o conforto dos atores”. Grafites representando rostos de artistas brasileiros e de anônimos feito por Guilherme Kramer, completam a decoração do teatro, que será inaugurado na segunda semana de outubro.