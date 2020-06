Isoladas, Maria Bonomi e Lena Peres se dedicam à arte na quarentena

Maria Bonomi e Lena Peres estão colocando a leitura em dia mantendo o isolamento. Enquanto Maria lê Puro Gesto, de Teixeira Coelho, Lena se dedica a Oblomov, de Ivan Gontcharov, que, curiosamente, trata de personagem que representa o arquétipo da preguiça. As duas, no entanto, se mantém ocupadas: Lena pratica o mecenato artístico por meio da sua galeria, Transarte Brazil. Maria escreve e ilustra. “Pra mim, o maior privilégio dessa quarentena é passá-la com a Lena”, diz a artista.