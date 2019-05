Ismael Ivo, do Balé da Cidade, vai se filiar ao PSDB

O diretor do Balé da Cidade de São Paulo, Ismael Ivo, vai se filiar ao PSDB nesta sexta-feira, 24, segundo apurou a coluna.

O evento de filiação contará com a presença do governador João Doria, do prefeito Bruno Covas e do presidente do diretório paulista do partido, Marco Vinholi.

Ivo dirige o Balé da Cidade deste janeiro de 2017, quando Doria tinha recém assumido a Prefeitura de SP e Bruno era seu vice. Na época, retornou ao Brasil vindo de uma carreira internacional como bailarino e coreógrafo.

Leia mais notas da coluna:

+ Secretaria de Educação paulistana estuda bônus para professores e servidores

+ Bancada do Novo na Alesp quer que verba de gabinete vá para educação e saúde