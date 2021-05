“Paulo Mendes da Rocha combinava a crueza do material com a pureza do desenho, resultando numa arquitetura carregada de lirismo …diante da qual é impossível não se emocionar.” Frase direto ao ponto, do minimalista Isay Weinfeld, ontem à coluna, sobre a morte do grande arquiteto brasileiro. Viver hoje, em tempos de pandemia, é preciso, e discorrer, não.