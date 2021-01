Isabella Fiorentino aprende surf para incentivar os filhos

Isabella Fiorentino tomou gosto pelo surf na quarentena. “Venho de uma família de surfistas. Sempre tive contato com esse universo, mas até agora, nunca tinha me interessado”, conta ela, dizendo que já consegue fazer manobras de pé na prancha. “Para incentivar meus filhos – os trigêmeos Bernardo, Lorenzo e Nicholas, de 9 anos – a praticarem esportes nas férias, resolvi aprender. Tenho feito aulas, aproveitado o mar com os três e passado mais tempo com eles. Estou indo super bem, viu?” comemora.