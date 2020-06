Isabeli Fontana fará live de aniversário no YouTube

Isabeli Fontana vai comemorar seu aniversário de 37 anos com uma live sobre bem estar em seu canal do YouTube, no dia 4. “Respira, Inspira e não pira!” é o lema da modelo em tempos de pandemia. O marido de Isabeli, o músico Di Ferrero, se curou da covid-19 após ser diagnosticado com a doença em março. “Aprendi a ficar em casa, logo eu que não passava mais de uma semana em um mesmo lugar, que costumava brincar que a minha residência fixa era o avião”, conta.