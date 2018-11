Isabeli Fontana será a estrela do desfile que a Dolce & Gabbana arma, amanhã, em Xangai.

A brasileira segue depois para os EUA, onde recebe no dia 29 título de embaixadora da moda brasileira em solo americano, parte do “A Journey Through Brazilian Experiences”.

