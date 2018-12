Isabela Capeto, Renata e Fernanda De Goye lançam criações juntas

Amantes da moda e de estilo cool, Isabela Capeto, Renata e Fernanda De Goeye começaram suas trajetórias paralelamente – e, além de uma afinidade de gostos, floresceu a amizade entre elas. Recentemente, a sinergia e troca de ideias das estilistas saíram do papel para se tornar realidade: uma coleção cápsula em parceria, pensando na virada de ano, na qual as pessoas ficam apegadas a superstições. Por isso, o tema dominante da coleção é “sorte”, e as peças carregam símbolos para o Réveillon. Francisca Capeto, filha de Isabela, foi convidada para ser uma das caras da coleção.