Isabel Goulart, feliz com o Brasil, mas triste pela Alemanha

Isabel Goulart, uma das modelos mais bonitas do Brasil, ficou triste com a eliminação da seleção da Alemanha, já que seu namorado Kevin Trapp, goleiro reserva da seleção alemã, não estava exatamente feliz depois de seu país perder de 2 a 0 para a Coreia do Sul.

Entretanto, a top postou ontem foto mostrando-se feliz no Estádio Spartak, onde foi assistir à partida entre Brasil e Sérvia. Com direito a mensagem desejando boas energias para “os meninos no jogo de hoje”.

