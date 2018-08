Irrita, de Rita Comparato e Lia Camargo, completa um ano

Depois de tocar a Neon por muitos anos, a estilista Rita Comparato (esq.) não queria abrir outra marca se fosse para tocar o negócio sozinha. Justamente por isso, se juntou à economista Lia Camargo para lançar a Irrita, que completou um ano na quarta-feira. Enquanto uma cuida de toda a criação, a outra foca em gestão e planejamento. “A Rita é o talento, sempre fez isso, toda parte de produção é dela”, explica Lia. O casamento vem dando certo. Segundo elas, o primeiro ano da confecção já trouxe bons resultados, com crescimento acima da expectativa. Além disso, a dupla agora também acumula feedback sobre o que veste melhor para os tipos de corpo da clientela. Por exemplo, a marca oferece estampas vívidas e de modelagens clássicas – que Rita e Lia definem como “atemporais” –, para serem combinadas da forma que a cliente quiser. Tudo com grande preocupação quanto à qualidade do tecido, dos aviamentos e da costura.