Irmãs lançam portal com práticas e dicas sustentáveis

Inspirar as pessoas a se engajarem em uma vida mais sustentável foi o que levou as irmãs Maria Carolina, Maria Clara e Mariana Moraes, a criarem o Verdes Marias. O que começou com um perfil no Instagram dando dicas focadas em quatro eixos definidos – menos lixo, mais orgânicos, relações mais humanas e vida mais simples – agora ganha um portal. “Sinto que as pessoas têm vontade de mudar mundo mas não sabem bem por onde começar. A gente decidiu mapear quais são essas microrrevoluções diárias que podemos produzir e mostrar como é possível ser mais sustentável”, explica Mariana. Para o lançamento, dia 6, o trio propôs um desafio ao Bar Guilhotina. Por um dia, o local terá que adotar práticas sustentáveis que vão desde trocar a cerveja long neck por lata, não usar plástico, reciclar o lixo e até servir um cardápio vegetariano.