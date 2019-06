Irmãs Cassou inauguram loja interativa do Gallerist no Iguatemi

O Gallerist – plataforma de e-commerce de moda fundado pelas irmãs Fernanda e Amanda Cassou (acima), mais Carolina e Mariana, inaugura seu terceiro espaço, a Gallerist Lab, na terça, no Iguatemi. “O projeto nasceu com o conceito de um laboratório de ideias e experiências para a construção coletiva de uma nova loja”, explica Fernanda. “Quem passar por lá durante o período de soft opening poderá opinar sobre paleta de cores, estilistas, playlist, experiência no provador, além de conferir as marcas que também estão à venda no e-commerce e fazer suas compras à vontade”, complementa Amanda. As grifes Framed, Allmost Vintage e o mais novo lançamento infantil do grupo, Edamami, também estarão disponíveis no local.