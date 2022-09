Irmãos comandam empório de luxo no restaurante Figueira Rubaiyat

A fachada do Figueira Rubaiyat está diferente. O restaurante agora tem uma mercearia com seus produtos para os clientes levarem para casa. Há aperitivos como bolinhos de feijoada, os cortes de carne e licor de figo. “A entrada está muito mais charmosa, as pessoas estão encantadas com a experiência e a degustação de produtos”, afirma Diego Iglesias, idealizador do negócio junto com o irmão Victor, netos de Belarmino Iglesias, fundador do grupo.

A inspiração veio da Espanha onde eles viveram por causa da unidade do Rubaiyat em Madrid. Na Europa, esses empórios dentro de restaurante são muito fortes. Já no Brasil, Diego diz que sentia falta desse tipo de espaço que concentrasse diferentes coisas de qualidade em um só lugar para comprar e poder fazer um jantar em casa, por exemplo. Outro ícone gastronômico e da hotelaria da cidade, o grupo Fasano, também montou recentemente empório nos Jardins para vender produtos próprios e importados, mas em um novo endereço na R. Bela Cintra. O local conta com três andares e mais de mil m².

Psiquiatra escreve sobre a importância do humor

O psiquiatra e colunista do Estadão, Daniel Martins de Barros, lança hoje na Livraria da Vila Fradique, às 19h, o livro Rir é Preciso (Ed. Sextante). Por meio de pesquisas e curiosidades sobre o tema, ele desvenda a ciência por trás do humor e mostra como sorrir é, ao mesmo tempo, um dom, uma linguagem, uma terapia e uma tática de sobrevivência.

Bloco de Notas

EM BELÉM. A Bienal de São Paulo chega pela primeira vez à região norte do País, com exposição de seu programa de mostras itinerantes da 34ª Bienal. Obras de nove artistas de diferentes países estarão no Solar da Beira e no Mercado Ver-o-Peso. No próximo dia 29.

EM SANTIAGO. Outro recorte da mostra da Bienal chega à Santiago, a primeira cidade fora do Brasil a receber esta itinerância. Mais de cinquenta obras de treze artistas da 34ª edição da Bienal, especialmente selecionadas para o local, estarão no Chile. No dia 1º de outubro.

SINFONIA. A Orquestra de Heliópolis e o maestro Edilson Ventureli se apresentam no Teatro B32, no dia 6.